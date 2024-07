Ο Κέιλορ Νάβας αποχώρησε ως ελεύθερος από την Παρί Σεν Ζερμέν και θα συνεχίσει την καριέρα του στη Serie A για λογαριασμό της Μόντσα.

Ο Κέιλορ Νάβας είναι έτοιμος να γίνει συμπαίκτης του Γιώργου Κυριακόπουλου. Ο 37χρονος τερματοφύλακας έμεινε ελεύθερος από την Παρί Σεν Ζερμέν και θα μετακομίσει στην Ιταλία, καθώς έδωσε τα χέρια με τη Μόντσα και τις επόμενες ώρες θα βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο.

Ο Κοσταρικανός πορτιέρε αποτελεί παρελθόν από την Παρί Σεν Ζερμέν ύστερα από μια πενταετία, έχοντας ενδιάμεσα ένα εξάμηνο δανεισμό στη Νότιγχαμ Φόρεστ, από τον Γενάρη του 2023 μέχρι το τέλος εκείνης της σεζόν. Την περασμήνη σεζόν έκανε έξι εμφανίσεις στους Παριζιάνους και στο τέλος της σεζόν σήκωσε το τρίτο του πρωτάθλημα Γαλλίας.

