Η Μπολόνια που ενδιαφερόταν να εντάξει στο ρόστερ της τον Φώτη Ιωαννίδη από τον Παναθηναϊκό ανακοίνωσε την αγορά σέντερ φορ με 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται για τον 23χρονο Ολλανδό, Τις Νταλίνγκα, ο οποίος αγωνιζόταν στην Τουλούζ και με τη μεταγραφή του οι «ροσομπλού» έκλεισαν το κενό που είχε δημιουργηθεί στην κορυφή της επίθεσης με την πώληση του Γιόσουα Ζίρκζεϊ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο ιταλικός σύλλογος παρακολουθούσε στενά τις εξελίξεις γύρω από το όνομα του Έλληνα φορ αλλά η υπόθεση του δεν προχώρησε και κινήθηκε για την απόκτηση του Νταλίνγκα.

Ο Ολλανδός αγωνιζόταν δύο χρόνια για την Τουλούζ μέσα στα οποία μέτρησε 86 εμφανίσεις σκοράροντας 37 γκολ και μοιράζοντας 8 ασίστ.

Με τις επιδόσεις του στη Ligue 1 κέρδισε τη μεταγραφή του στη Μπολόνια και του χρόνου θα αγωνιστεί στο Champions League με τους Ιταλούς.

