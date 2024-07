Ένας φανατικός οπαδός της Ρόμα από την Ινδονησία εμπνεύστηκε το όνομα του παιδιού του από τους αγαπημένους παίκτες Τότι και Ντε Ρόσι!

Η Ρόμα μπορεί να μην είναι η νο1 ομάδα στην Ιταλία και την προηγούμενη αγωνιστική σεζόν 2023-24 να τερμάτισε έκτη στη Serie A αλλά αυτό δεν την εμποδίζει από το να έχει «φανατικούς» θαυμαστές σε όλο τον κόσμο !

Μάλιστα ένας παθιασμένος οπαδός από την Ινδονησία ονομάτισε το παιδί του με το όνομα του άλλοτε αρχηγού και νυν προπονητή Ρόμα Ντε Ρόσι και αλλά και του θρυλικού Φραντσέσκο Τότι, δείγμα της τρέλας του για τον αγαπημένο του σύλλογο!

An Indonesian Romanista has named his child Totti De Rossi! Only love and passion



Daje Roma! 🟡🔴 pic.twitter.com/IOaXwPCtWL