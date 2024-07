Η Νάπολι έκανε την πρώτη μεταγραφική κίνηση του καλοκαιριού με την ανακοίνωση του Λεονάρντο Σπινατσόλα.

Η Νάπολι ολοκλήρωσε την πρώτη της μεταγραφή στο φετινό καλοκαίρι «παράθυρο» αφού ανακοίνωσε την απόκτηση του Λεονάρντο Σπινατσόλα, ο οποίος θα προστεθεί στη φαρέτρα του Αντόνιο Κόντε.

Ο Ιταλός αριστερός μπακ έγινε και με τη... βούλα μέλος των Παρτενοπέι, όμως οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές. Ο 31χρονος Ιταλός ξέρει από πρώτο χέρι τη Serie A αφού μέχρι και την προηγούμενη σεζόν αγωνιζόταν στη Ρόμα. Συνολικά έχει φορέσει των Τζαλορόσι 151 φορές με απολογισμό 7 γκολ και 21 ασίστ.

Leonardo is proud to be one of us!



