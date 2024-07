Σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα, η Μόντσα επικοινώνησε με την Ίντερ για την περίπτωση του Χοακίν Κορέα.

Ο Νικολό Σκίρα ανέφερε πως η Μόντσα ήρθε σε επαφή με την Ίντερ για την περίπτωση του Χοακίν Κορέα, που ενδιαφέρει και την ΑΕΚ. Ο Ιταλός δημοσιογράφος έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X πως η ομάδα του Γιώργου Κυριακόπουλου επικοινώνησε με τους «νεραντζούρι» προκειμένου να μάθει λεπτομέρειες για την περίπτωση του ποδοσφαιριστή, που παραχωρείται από το κλαμπ του Σιμόνε Ιντζάγκι, χωρίς να αναφέρεται κάποια περαιτέρω εξέλιξη.

#Monza have asked info for El Tucu #Correa, who will leave #Inter during the summer #transfers window