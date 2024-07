Το Εφετείο της Φλωρεντίας επιβεβαίωσε την καταδίκη του Τζόρτζιο Γκαλάντι, γιατρού και πρώην ιατρικού συμβούλου των Βιόλα, για τον θάνατο του Νταβίντε Αστόρι.

Ολοκληρώθηκε η υπόθεση του θανάτου του Νταβίντε Αστόρι, με το Εφετείο της Φλωρεντίας να επιβεβαιώνει την ποινή φυλάκισης ενός έτους για τον γιατρό Τζόρτζιο Γκαλάντι.

Ο πρώην ιατρικός σύμβουλος της Φιορεντίνα είχε κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία από αμέλεια για τον θάνατο του Νταβίντε Αστόρι τον Μάρτιο του 2018. Τότε, η αυτοψία είχε αποκαλύψει ότι ο παίκτης αντιμετώπιζε πρόβλημα με την καρδιά του. Μάλιστα, ο Γκαλάντι είχε εκδώσει δύο πιστοποιητικά φυσικής κατάστασης στον Αστόρι, αποτυγχάνοντας να διαγνώσει την καρδιακή πάθηση του άτυχου ποδοσφαιριστή.

Η Εισαγγελία είχε υποστηρίξει ότι, εάν η ασθένεια είχε διαγνωστεί, η ζωή του παίκτη θα μπορούσε να είχε σωθεί. Ωστόσο, ο Γκαλάντι δεν προχώρησε σε περαιτέρω εξετάσεις που ενδεχομένως θα είχαν ανιχνεύσει το καρδιακό πρόβλημα του Αστόρι, με αποτέλεσμα την τραγική κατάληξη προ εξαετίας.

Η ποινή φυλάκισης ενός έτους είχε ήδη ανακοινωθεί το 2021 και επιβεβαιώθηκε τρία χρόνια μετά, κατόπιν πολλών εφέσεων που υποβλήθηκαν για την υπεράσπιση του Γκαλάντι, τα οποία όμως δεν έγιναν δεκτά.

