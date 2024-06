Σύμφωνα με ιταλικά δημοσίευμα, ο Χρήστος Παπαδόπουλος της Τζένοα έχει μπει στο «μπλοκάκι» των Γιουβέντους και Μίλαν, που θέλουν να τον εντάξουν στο ρόστερ των Κ23 τους.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα έκανε μία ανάρτηση αναφορικά με το μέλλον του Χρήστου Παπαδόπουλου, του 19χρονου Έλληνα επιθετικού μέσου της Τζένοα, ο οποίος έκανε φέτος μία εξαιρετική σεζόν με την Κ19 του κλαμπ της Γένοβας σκοράροντας 11 γκολ και δίνοντας έξι ασίστ σε 27 συμμετοχές, κατά τις οποίες έπαιξε συνολικά για 2.172 λεπτά.

Εκείνος ανέφερε πως τόσο η Γιουβέντους όσο και η Μίλαν τσεκάρουν τον νεαρό ποδοσφαιριστή, έχοντας μάλιστα ζητήσει μέχρι και πληροφορίες για κείνον, επειδή θέλουν να τον αποκτήσουν και να τον ενσωματώσουν στις ομάδες Κ23 που διαθέτουν.

Αυτές όμως δεν παίζουν μόνες τους, αφού υπάρχουν αρκετές ομάδες από την Serie B, όπως είναι οι Σπέτσια, Ρετζιάνα, Γιούβε Στάμπια και Μάντοβα, που θέλουν να κάνουν δικό τους τον Χρήστο Παπαδόπουλο και να τον εντάξουν στις ανδρικές τους ομάδες, κάτι που αποτελεί ένα σημαντικό δέλεαρ.

Ο 19χρονος Έλληνας ποδοσφαιριστής πήγε στην Τζένοα το καλοκαίρι του 2022 από τον Ηρακλή Λάρισας ενώ πέρυσι τον Φλεβάρη υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ιταλικό σύλλογο, το οποίο έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

