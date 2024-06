Όπως προκύπτει από δημοσιεύματα από την Ιταλία ο Μάρκο Μπαρόνι αναμένεται να γίνει ο νέος προπονητής της Λάτσιο και θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο έως το 2026.

Η Λάτσιο είναι στην τελική ευθεία για την πρόσληψη του διαδόχου του Ιγκόρ Τούντορ στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Μπορεί οι Λατσιάλι να είχαν «συνδεθεί» με τoν... διακαή πόθο του Παναθηναϊκού, Μαουρίτσιο Σάρι, όμως η λύση που έχει προκριθεί και αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα είναι αυτή του Μάρκο Μπαρόνι.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα οι δυο πλευρές είναι μια «ανάσα» από την τελική τους συμφωνία, με τον Ιταλό να κερδίζει την «κούρσα» κόντρα στον Μίροσλαβ Κλόζε. Όπως προκύπτει ο 60χρονος τεχνικός θα σπάσει το συμβόλαιο που έχει με τη Βερόνα, το οποίο έχει ισχύ για ακόμα μια σεζόν και θα υπογράψει στη Λάτσιο μέχρι το καλοκαίρι του 2026.

