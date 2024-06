Ο Πάουλο Ντιμπάλα -που δεσμεύεται με τη Ρόμα μέχρι το 2025- είναι ανοιχτός σε μεταγραφή στην Premier League αυτό το καλοκαίρι.

Ο επιθετικός της Ρόμα, Πάουλο Ντιμπάλα, είναι θετικός στην προοπτική μιας μεταγραφής στην κορυφαία κατηγορία ποδοσφαίρου της Αγγλίας.

Ο Αργεντινής πιστεύεται ότι έχει ρήτρα αποδέσμευσης 12 εκατομμυρίων ευρώ στο συμβόλαιό του που ισχύει μέχρι τις 31 Ιουλίου έτσι σε περίπτωση που ομάδα καταβάλει το ποσό στους «τζιαλορόσι» μπορεί να κάνει δικό της τον 30χρονο επιθετικό.

Ο Ντιμπάλα μπήκε στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τη Ρόμα, στην οποία ήρθε από τη Γιουβέντους πριν από δύο χρόνια.

🚨 Paulo Dybala is open to a move to the Premier League this summer.



He has a €12m release in his Roma contract that is valid until July 31. 🇦🇷



(Source: @SkySportsNews) pic.twitter.com/zctXObrYRT