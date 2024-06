Σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο, ο Μπάμπης Λυκογιάννης βρίσκεται κοντά στην υπογραφή νέου συμβολαίου με την Μπολόνια.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ανέφερε πως ο Μπάμπης Λυκογιάννης πλησιάσει στην ανανέωση του συμβολαίου του με την Μπολόνια.

Ο 30χρονος Έλληνας αριστερός μπακ είχε αναφέρει πριν λίγο καιρό την πρόθεσή του να παραμείνει στην ιταλική ομάδα, η οποία μάλιστα κατάφερε φέτος να εξασφαλίσει μία θέση στους ομίλους του Champions League.

Charalampos #Lykogiannis is getting closer to extend his contract with #Bologna. #transfers