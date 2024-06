Αίτημα για την επανένταξή της στη European Clubs Association υπέβαλε η Γιουβέντους, βάζοντας οριστικά τέλος στη συμμετοχή της στη European Super League.

Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα έμειναν πια μόνες τους στο... όνειρο της European Super League! Το όραμά τους έσκασε σαν βόμβα στον ποδοσφαιρικό πλανήτη τον Απρίλιο του 2021, αλλά πλέον έχασαν και την τελευταία τους μεγάλη σύμμαχο. Ο λόγος για τη Γιουβέντους, που για καιρό έμενε πιστή στο σχέδιο, μέχρι να γυρίσει κι αυτή οριστικά την πλάτη της στην ESL.

Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της European Clubs Association, Νασέρ Αλ Κελαϊφί το Σάββατο (01/06), οι Μπιανκονέρι υπέβαλαν το αίτημά τους να επιστρέψουν στην ECA, κάτι που σημαίνει πως δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε νέα προσπάθεια για τη European Super League.

The ECA Executive Committee met in London today for its last meeting of the 2023/24 season ahead of tonight’s UEFA Champions League final at Wembley. ⚽️



Key topics included various priorities for European clubs, as well as a report on the request from @JuventusFC to rejoin ECA.… pic.twitter.com/mQF6MTgTdy