Σύμφωνα με το Sky Sport Italia, η Ρόμα πρόκειται να «δέσει» τον Ντανιέλε Ντε Ρόσι με νέο τριετές συμβόλαιο.

Ήταν ήδη ένας θρύλος της Ρόμα ως μέσος και ανέλαβε την αρχηγία μετά την αποχώρηση του Φραντσέσκο Τότι. Ο Ντανιέλε Ντε Ρόσι επέστρεψε στο «Ολίμπικο» ως προπονητής στα μέσα Ιανουαρίου, όταν ο Ζοσέ Μουρίνιο απολύθηκε και αναζωογόνησε την σεζόν της ομάδας.

Οι Ρωμαίοι έφτασαν στον ημιτελικό του Europa League και στην έκτη θέση στη Serie A, θέση που μπορεί να τούς δώσει εισιτήριο για το Champions League της επόμενης περιόδου και ο σύλλογος της πρωτεύουσας της Ιταλίας σκοπεύει να προσφέρει νέο τριετές συμβόλαιο στον Ντε Ρόσι για να συνεχίσουν να συμπορεύονται τα επόμενα τρία χρόνια.

