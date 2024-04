Ο Ιρλανδός ευρωβουλευτής Μικ Γουάλας έβαλε στο στόχαστρο τη Γιουβέντους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενόψει του Derby della Mole με την Τορίνο, προσβάλλοντας τη Γηραιά Κυρία.

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο στο οποίο ο Ιρλανδός ευρωβουλευτής Μικ Γουάλας εκφράζει την στήριξή του στην Τορίνο και βρίζει τη Γιουβέντους. Οι «Μπιανκονέρι» και η Granata, θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στο ντέρμπι του Τορίνο στις 13 Απριλίου στο Stadio Olimpico Grande Torino.

Ο 68χρονος πολιτικός γνωστός για την παθιασμένη υποστήριξή του στο Τορίνο, φορώντας τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας πολλές φορές στο ιρλανδικό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλα αυτά τα χρόνια δεν έχασε την ευκαιρία να βάλει ξανά στο στόχαστρό του τους μεγάλους του αντιπάλους.

Συγκεκριμένα ο Γουάλας στο βήμα του στο κοινοβούλιο ανέφερε: «Καλή τύχη Τόρο, το Σάββατο εναντίον της Γιούβε, σκ@τ@ στη Γιουβέντους».

Εδώ το βίντεο:

Irish MEP Nick Wallace at the European Parliament:



“Good luck to Toro on Saturday against Juventus. Juve merda, Forza Toro.”



[@cristianobosco]



pic.twitter.com/Ermq3uxqym