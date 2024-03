Μουρίνιο: «Ακόμα δεν έχω καταλάβει γιατί απολύθηκα από τη Ρόμα, το καλοκαίρι θέλω να επιστρέψω»

Ο Ζοσέ Μουρίνιο με δηλώσεις του στην A Bola αναφέρθηκε στο «διαζύγιο» του με τη Ρόμα και προανήγγειλε την επιστροφή του στους πάγκους το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο έδωσε το παρών στο Πορτιμάο για το Grand Prix Πορτογαλίας του πρωταθλήματος MotoGP και μάλιστα ήταν αυτός που κυμάτισε την καρό σημαία για την έναρξη του αγώνα. Ο 61χρονος τεχνικός παραχώρησε δηλώσεις στην A Bola στο πλαίσιο του event, μίλησε για την αποχώρηση του από τη Ρόμα τον περασμένο Γενάρη και προανήγγειλε την επιστροφή του στη δράση από το καλοκαίρι.

«Είναι δύσκολο να καταλάβω πως ένας προπονητής που έφτασε σε δυο ευρωπαϊκούς τελικούς απολύθηκε. Αυτή τη στιγμή δεν έχω καθόλου νέα. Δεν έχω ομάδα, είμαι ελεύθερος, αλλά θέλω να δουλέψω. Μην ανησυχείτε, το καλοκαίρι θέλω να επιστρέψω πίσω στη δουλειά. Η ζωή μου είναι το ποδόσφαιρο, μπορώ να προπονήσω οπουδήποτε, δεν έχω κάποια πρόβλημα», είπε ο Special One, ο οποίος σε ερώτηση για ενδεχόμενη επιστροφή του στην Πορτογαλία απάντησε: «Ποτέ μη λες ποτέ, ειδικά στο ποδόσφαιρο».

