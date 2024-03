Σύμφωνα με τη Gazzetta dello Sport μετά από προσωπική εισήγηση της Λίνας Σουλούκου υπάρχει συμφωνία της διοίκησης της Ρόμα με τον Φρανσουά Μοντεστό, ο οποίος θα αναλάβει χρέη αθλητικού διευθυντή στο τέλος της σεζόν.

«Λευκός καπνός» στην ιταλική πρωτεύουσα. Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ της Gazzetta dello Sport υπάρχει συμφωνία μεταξύ της Ρόμα και του Φρανσουά Μοντεστό και ο Γάλλος αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή από το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα πρόκειται για μια προσωπική εισήγηση της CEO του κλαμπ Λίνα Σουλούκου, η οποία κατάφερε να πείσει τη διοίκηση των Τζιαλορόσι και έπειτα από πιέσεις φαίνεται πως πήρε το «ναι» και από τον ίδιο τον Μοντεστό. Θυμίζουμε πως οι δυο τους είχαν μια επιτυχημένη συνεργασία την τετραετία 2018-2022.

