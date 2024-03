Σήμερα (21/03) ένεκα της παγκόσμιας ημέρας για το σύνδρομο down, η Ρόμα προχώρησε σε μια σπουδαία συνεργασία στο εστιατόριό της στη Τριγκόρια.

Η Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down γιορτάζεται στις 21 Μαρτίου και χρησιμεύει ως ευκαιρία να επιστήσουμε την προσοχή στις πραγματικές ικανότητες και ανάγκες των ατόμων με σύνδρομο Down. Για να τονίσει τη σημασία αυτής της ημέρας, η Ρόμα συνεργάστηκε ξανά με το Locanda dei Girasoli [catering στο οποίο απασχολούνται άτομα με σύνδρομο down] στο εστιατόριό της στην Τριγκόρια.

Οι Τζιαλορόσι και το Locanda dei Girasoli έχουν μακρόχρονη συνεργασία στις υπηρεσίες εστίασης των χώρων φιλοξενίας του «Ολίμπικο» και σήμερα (21/03) είχαν την ευκαιρία να σερβίρουν στους ποδοσφαιριστές τα γεύματά τους μετά την προπόνηση! Ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα για πολλούς, μια ιστορία που έπρεπε να ειπωθεί και να επαναληφθεί.

Το La Locanda dei Girasoli είναι μια υπηρεσία catering που συνδυάζει την αγάπη για την ποιοτική κουζίνα με τη συμπερίληψη νέων με σύνδρομο Down, σύνδρομο Williams και άλλες γνωστικές διαταραχές σε κοινωνικά και εργασιακά περιβάλλοντα. Ο κύριος στόχος του είναι η προώθηση της απασχόλησης των ατόμων με σύνδρομο down προσδίδοντας αξιοπρέπεια στο άτομο μέσω μιας ατομικής πορείας κατάρτισης και τοποθέτησης στην εργασία.

Δείτε το σχετικό βίντεο: