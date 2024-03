Ένα βίντεο με προσωπικές στιγμές μιας υπαλλήλου της Ρόμα με τον σύντροφό της, έχει διακινηθεί χωρίς την έγκρισή της σε παίκτες, προσωπικό και διοίκηση και ο σύλλογος αποφάσισε να... απολύσει εκείνη!

Ένα βίντεο στο οποίο μια υπάλληλος της Ρόμα κινηματογραφείται σε προσωπικές στιγμές με τον φίλο της, ο οποίος είναι επίσης στη μισθοδοσία του συλλόγου, έχει διαρρεύσει σε όλο το club. Το βίντεο που άρχισε να κυκλοφορεί στα κινητά τηλέφωνα πολλών ανθρώπων, εστάλη από ένα παίκτη της ομάδας νέων, από εκείνους που -όπως λέει η Gazzetta dello sport- έχουν συνεργαστεί με την πρώτη ομάδα επί εποχής Ζοσέ Μουρίνιο κι ο οποίος πρόσφατα -επί Ντε Ρόσι- ήταν στον πάγκο!

Η ιστορία (την οποία ανέδειξε σήμερα το πρωί (14/03) η εφημερίδα Il Fatto Quotidiano) χρονολογείται από το περασμένο φθινόπωρο, μεταξύ των μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου έπεσε θύμα προσβολής της ιδιωτικής της ζωής από παίκτη της ομάδας νέων. Ο εν λόγω παίκτης, μάλιστα, έχοντας πρόσβαση στο τηλέφωνο της κοπέλας, πιθανότατα και λόγω της φιλίας που είχε δημιουργηθεί προηγουμένως μεταξύ των δύο τους, και αφού έψαξε τα αρχεία που περιείχε το τηλέφωνο, αποφάσισε να στείλει το βίντεο σε ανθρώπους του συλλόγου.

Στη συνέχεια, το βίντεο είδαν παίκτες, προσωπικό και λοιποί άνθρωποι της ομάδας και έγινε viral μεταξύ των πολλών που εργάζονται καθημερινά στο αθλητικό κέντρο της Ρόμα. Αποτέλεσμα των παραπάνω; Σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο, ακολούθησε η απόλυση της υπαλλήλου και του φίλου της για συμπεριφορά ακατάλληλη για τα εργασιακά τους καθήκοντα.

Η Ρόμα, η οποία αναμένεται να εκδώσει και επίσημη ανακοίνωση για το θέμα αργότερα σήμερα, ισχυρίζεται αντίθετα ότι η απόλυση έγινε για εργασιακούς λόγους και όχι για το θέμα του βίντεο. Πιθανότατα η υπόθεση να καταλήξει στις δικαστικές αίθουσες, αφού η 30χρονη σκέφτεται να υποβάλει μήνυση απαιτώντας αποζημίωση από τον νεαρό παίκτη, ο οποίος φέρεται να έχει παραδεχθεί την ευθύνη του ενώπιον ορισμένων εκ των διευθυντών του συλλόγου!

