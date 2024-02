Μέλος του προπονητικού επιτελείου της Τορίνο πιάστηκε να κατασκοπεύει τη Ρόμα έξω από τις προπονητικές εγκαταστάσεις της και απομακρύνθηκε από την τοπική αστυνομία.

Η Ρόμα υποδέχεται σήμερα Δεύτερα (26/02) την Τορίνο στο «Ολίμπικο» και ώρες πριν την αναμέτρηση, άνθρωπος από το τεχνικό επιτελείο της Τορίνο αποφάσισε να... κατασκοπεύσει τα πλάνα του Ντανιέλε Ντε Ρόσι.

Σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ, ο Μικέλε Ορέκιο, αναλυτής των αντίπαλων ομάδων της Γκρανάτα και στενός συνεργάτης του Ιβάν Γιούριτς πιάστηκε παραμονεύοντας και κρυμμένος ανάμεσα σε δέντρα, στην Τριγκόρια, από την αστυνομία του Σπινατσέτο.

Αποστολή του από ότι φαίνεται ήταν να βρει τα μυστικά και κάθε κίνηση τακτικής που δοκίμαζε ο προπονητής της «Τζιαλορόσι».

Το ίδιο συνέβη και τον Απρίλιο του 2023, όταν ο Μουρίνιο και ο Νούνο Σάντος είχαν μάθει για την παρουσία κατασκόπου με αποτέλεσμα να ψάξουν το αθλητικό κέντρο και στη συνέχεια να ακυρώσουν ακόμα και την προπόνηση!

