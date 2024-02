Ο στράικερ της Μίλαν, Λεάο, δέχτηκε ρατσιστική επίθεση από οπαδό των Ροσονέρι στο Instagram και εκείνος του απάντησε με ανάρτησή του.

Ο Ραφαέλ Λέαο δέχτηκε ρατσιστική επίθεση από οπαδό της Μίλαν μετά την ήττα των Ροσονέρι απέναντι στη Μόντσα με 4-2 για την 25η αγωνιστική της Serie A και εκείνος με τη σειρά του απάντηση, δημοσιεύοντας παράλληλα σε story στο Instagram αυτό που ειπώθηκε εναντίον του.

«Δεν μπορώ πια να σε βλέπω, δεν σε αντέχω άλλο. Με εσένα στον αγωνιστικό χώρο, γίνομαι ρατσιστής. Πραγματικά με κάνεις έξαλλο, φύγε όσο πιο γρήγορα γίνεται, εσύ και όσοι σε ακολουθούν», έγραψε στη λεζάντα του ο οπαδός και ο Λεάο ανέβασε το μήνυμά του και απάντησε: «Δυστυχώς ο κόσμος συνεχίζει να έχει τέτοιου είδους ανθρώπους με μικρό μυαλό...».

Rafa siamo con te. Nella nostra tifoseria e nel calcio non c’è spazio per il razzismo.@RafaeLeao7 we stand with you. In our fanbase and in football, there's no room for racism. #WeRespAct