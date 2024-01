Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σιρά, ο ελεύθερος Κώστας Μανωλάς προτάθηκε στην ουραγό της Serie A, Σαλερνιτάνα.

Στη αγορά των ελεύθερων κυκλοφορεί ο Κώστας Μανωλάς. Ο 32χρονος Έλληνας αμυντικός έλυσε τη συνεργασία του με τη Σάρζα έξι μήνες πριν την ολοκλήρωση του συμβολαίου του και όπως προκύπτει ψάχνεται για την επιστροφή του στην Ιταλία.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σιρά, ο έμπειρος στόπερ προτάθηκε στην ουραγό της Serie A, Σαλερνιτάνα και η περίπτωση του εξετάζεται σε συνάρτηση με την περίπτωση του επίσης ελεύθερου Ζερόμ Μπόατενγκ. Θυμίζουμε πως το όνομα του Μανωλά έχει εμπλακεί σε μεταγραφικά σενάρια με τον Ολυμπιακό χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί το παραμικρό σε σχέση με αυτό, ενώ δεδομένα υπάρχουν οι πολύ καλές σχέσεις των ανθρώπων της ομάδας με τον παίκτη εδώ και χρόνια.

Σε 1,5 χρόνο ο Μανωλάς μέτρησε 41 εμφανίσεις με τη Σάρζα και σήκωσε δυο τρόπαια. Θυμίζουμε πως ο Μανωλάς έχει καριέρα 8,5 χρόνων στην Ιταλία με τη Ρόμα και τη Νάπολι, με την οποία είχε πάρει το κύπελλο το 2020.

