Χωρίς τον Πάουλο Ντιμπάλα θα αντιμετωπίσει η Ρόμα τη Μίλαν στο «Σαν Σίρο», στο ντέρμπι για την 20η αγωνιστική της Serie A.

Πλήγμα προέκυψε στη Ρόμα με τον Πάουλο Ντιμπάλα, ο οποίος αποκόμισε πρόβλημα στο ντέρμπι κόντρα στη Λάτσιο για το Coppa Italia και ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν θα μπορεί να τον υπολογίζει για το ματς κόντρα στη Μίλαν, για την 20η αγωνιστική της Serie A.

Ο 30χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός αποχώρησε στο δεύτερο ημίχρονο από το ντέρμπι της Ρώμης, λόγω μυϊκού τραυματισμού και το διάστημα της απουσίας του δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό.

Όπως ανέφερε η Ρόμα, το επόμενο 48ωρο έχει προγραμματιστεί μια σειρά ιατρικών εξετάσεων για να διαπιστωθεί το μέγεθος του προβλήματός του Ντιμπάλα στον αριστερό μηρό του, με τους Τζαλορόσι ωστόσο να ξεκαθαρίζουν πως σίγουρα θα χάσει την προσεχή αναμέτρηση κόντρα στη Μίλαν, για το ιταλικό πρωτάθλημα.

