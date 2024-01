Το δικαστήριο της Ιταλίας απάλλαξε μετά θάνατον τον Ντιέγκο Μαραντόνα από τις κατηγορίες του για φοροδιαφυγή, έστω και μετά θάνατον.

Ο Pibe D'Oro αντιμετώπιζε βαριές κατηγορίες φοροδιαφυγής για πάνω από 30 χρόνια και τον «οδήγησαν» κάπως έτσι να κλείσει απότομα την καριέρα του στη Νάπολι το 1991. Επιπλέον, κατηγορήθηκε ότι έλαβε πληρωμές από την ιταλική ομάδα σε εικονικές εταιρίες με έδρα το Λίχτενσταϊν από το 1985 μέχρι και το 1990, για τα δικαιώματα της εικόνας του και απέφευγε να φορολογηθεί για τα συγκεκριμένα έσοδα.

«Τελείωσε και μπορώ να πω ξεκάθαρα και χωρίς φόβο διάψευσης ότι ο Μαραντόνα ποτέ δεν υπήρξε φοροφυγάς. Η ετυμηγορία δικαιώνει τους φιλάθλους, τις αξίες του αθλητισμού, αλλά κυρίως τη μνήμη του. Βάζει τέλος στην καταδίωξη που υπέστη για τριάντα χρόνια. Οι κληρονόμοι του πλέον έχουν νόμιμο δικαίωμα να κυνηγήσουν αποζημιώσεις για βλάβες. Ελπίζω να το χρησιμοποιήσουν, στη μνήμη του πατέρα τους», ανέφερε χαρακτηριστικά στο ειδησεογραφικό πρακτορείο «Reuters» ο δικηγόρος του, Άντζελο Πιζάνι.

Αξίζει να σημειωθεί πως το δικαστήριο της Ρώμης ανέτρεψε τον Δεκέμβριο απόφαση από το 2018, όπως προέκυψε από έγγραφα που κυκλοφόρησαν την περασμένη εβδομάδα και κατέληξαν στα χέρια του «Reuters». Οι έρευνες άρχισαν στις αρχές της δεκαετίας του '90 και οδηγήθηκαν σε αξιώσεις ύψους 37.000.000 ευρώ και κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων του Μαραντόνα όποτε ταξίδευε στην Ιταλία μέχρι και τον θάνατό του τον Νοέμβριο του 2020 από ανακοπή καρδιάς.



