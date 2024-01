Ο Μπούντε έκανε πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα της Γιουβέντους και μετά το τέλος της αναμέτρησης έβαλε τους συμπαίκτες του να υπογράψουν τη φανέλα του.

Ο Ζόσεφ Μπούντε έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Γιουβέντους στον αγώνα κόντρα στη Σαλερνιτάνα για το Coppa Italia και μετά το τέλος της αναμέτρησης... ανάγκασε τους συμπαίκτες του να υπογράψουν τη φανέλα με την οποία αγωνίστηκε. Ο 18χρονος παίκτης των Μπιανκονέρι, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 76ο λεπτό του αγώνα στη θέση του Μιρέτι και κάπως έτσι πραγματοποίησε το πρώτο μεγάλο ποδοσφαιρικό του όνειρο.

🇧🇪📈 Joseph Nonge Boende (18) made his Juventus debut last night; after the game he asked the team to sign his shirt! 🖤🤍 pic.twitter.com/rW0wmEONRj