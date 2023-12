Η Μίλαν έσπασε αρνητικό ρεκόρ που κρατούσε από το μακρινό 1930 και κάπως έτσι αφήνει πίσω της το 2023 με μια... πικρή γεύση.

Σύμφωνα με ανάρτηση της «Opta», η Μίλαν δέχθηκε συνολικά 64 γκολ κατά τη διάρκεια του 2023, κάτι που σημαίνει πως αυτός ο αριθμός των γκολ που δέχθηκε είναι τα περισσότερα μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος από το μακρινό 1930. Αυτό το στατιστικό στοιχείο έρχεται να προστεθεί στην κακή αμυντική λειτουργία των Ροσονέρι, με τον προβληματισμό και την γκρίνια να είναι έντονος γύρω από τον σύλλογο του Μιλάνου.

64 - #ACMilan have conceded 64 goals in 2023 in all competitions, a negative record for the Rossoneri in their history in a single calendar year (since 1929/30). Fragile. pic.twitter.com/5UxcUIQ97u