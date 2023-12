Οι παίκτες των Τζένοα και Μόντσα θα μπουν σήμερα (10/12, 16:00) στο γήπεδο φορώντας την ίδια φανέλα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Το παιχνίδι της Τζένοα με τη Μόντσα δεν θα είναι ένας αγώνας σαν όλους τους άλλους: με αφορμή την 75η Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι δύο ομάδες θα μπουν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας την ίδια εμφάνιση καθ' όλη τη διάρκεια της τελετής πριν από τον αγώνα.

Η πρωτοβουλία σχεδιάστηκε και προωθήθηκε από την Pulsee Luce e Gas, χορηγό της ημέρας του αγώνα, καθώς και brand που υπάρχει στη φανέλα και των δύο συλλόγων, και σκοπεύει να ευαισθητοποιήσει το κοινό της Serie A με ένα σαφές μήνυμα: "Στο πρόσωπο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είμαστε όλοι ίσοι".

“Al cospetto dei diritti umani siamo tutti uguali”.



Grazie al progetto “Field For Rights” di #Pulsee, Monza e @GenoaCFC in campo con la stessa felpa per la 75esima Giornata Mondiale dei Diritti Umani. #FieldForRights #PulseeEnergy #EnergiaGiusta pic.twitter.com/yhVBuc1fMF