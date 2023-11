Αλλαγή δεδομένων στη Νάπολι, με τον Βάλτερ Ματσάρι να βρίσκεται κοντά στην επιστροφή. Ζητάει διετές συμβόλαιο ο Τούντορ.

Μεγάλη ανατροπή στην υπόθεση της τεχνικής ηγεσίας της Νάπολι. Την ώρα που απομένει μονάχα η ανακοίνωση για τη γνωστοποίηση του οριστικού διαζυγίου με τον Ρούντι Γκαρσία, οι «παρτενοπέι» φαίνεται πως αφήνουν την περίπτωση του Ιγκορ Τούντορ και στρέφονται σε έναν παλιό γνώριμο, τον Βάλτερ Ματσάρι.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις βρίσκεται σε συζητήσεις με τον έμπειρο Ιταλό τεχνικό τις τελευταίες ώρες, με σκοπό να του δώσει το «τιμόνι» της ομάδας μέχρι το τέλος της σεζόν. Όπως αναφέρεται, ο Ματσάρι είναι το μεγάλο φαβορί τη δεδομένη στιγμή, καθώς ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ ζήτησε διετές συμβόλαιο, κάτι το οποίο δεν βρίσκει σύμφωνο τον διοικητικό ηγέτη της πρωταθλήτριας της Serie A.

Ο Ματσάρι που βρίσκεται στο ταμείο ανεργίας από τον Μάιο του 2022, αναμένεται να έχει νέα συνάντηση με τον Ντε Λαουρέντις και εάν δεν προκύψει κάποια νέα εξέλιξη, θα υπογράψει το συμβόλαιο του και θα αναλάβει τη Νάπολι έως το τέλος της φετινής σεζόν.

Ο 62χρονος έχει περάσει από τη Νάπολι και έχει αφήσει το «στίγμα» του στην ομάδα, καθώς ήταν προπονητής των «παρτενοπέι» για μια τετραετία. Από το 2009, έως και το 2013, ο Ιταλός συμπλήρωσε 182 παιχνίδια στην τεχνική ηγεσία της Νάπολι, μετρώντας 89 νίκες, 49 ισοπαλίες και 44 ήττες, έχοντας κατακτήσει και το Κύπελλο τη σεζόν 2011/12.

