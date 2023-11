«Μάχη» ανάμεσα σε Γιουβέντους και Ίντερ για τον Τιάγκο Αλκάνταρα που μένει ελεύθερος από τη Λίβερπουλ το καλοκαίρι.

Μακριά από το Μέρσεϊσαϊντ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Τιάγκο Αλκάνταρα. Ο Ισπανός χαφ έχει ταλαιπωρηθεί από πάρα πολλούς τραυματισμούς από το καλοκαίρι του 2020, όταν και αποφάσισε να μετακομίσει στην Αγγλία και την Premier League για χάρη της Λίβερπουλ, χωρίς να έχει καταφέρει να καθιερωθεί στα πλάνα του Γιούργκεν Κλοπ.

Σύμφωνα με τα Μέσα της Ισπανίας, η ανανέωση ανάμεσα στις δύο πλευρές μοιάζει πολύ δύσκολη, καθώς τόσο ο Τιάγκο, όσο και η Λίβερπουλ, θέλουν να χωρίσουν τους δρόμους τους, με τον Ισπανό χαφ να ετοιμάζεται για ένα νέο ξεκίνημα στην καριέρα του, το οποίο ενδέχεται να είναι και στην Ιταλία.

Όπως αναφέρει η «Fichajes», η Γιουβέντους και η Ίντερ παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις με την υπόθεση του Αλκάνταρα και αναμένεται να του χτυπήσουν την πόρτα τον ερχόμενο Γενάρη, καθώς το συμβόλαιο του με τη Λίβερπουλ λήγει το καλοκαίρι του 2024.

