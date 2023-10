Τέλος στα σενάρια που τον συνδεόυν με τον πάγκο της Νάπολι θέλησε να βάλει ο Αντόνιο Κόντε μέσα από story που ανέβασε στα social media.

Τις τελευταίες μέρες ολόκληρη η Ιταλία... βουίζει με δημοσιεύματα για διαπραγματεύσεις μεταξύ Νάπολι και Αντόνιο Κόντε.

Οι Παρτενοπέι άλλωστε δεν έχουν μείνει ικανοποιημένοι από τη δουλειά του Ρούντι Γκαρσία και έχουν κρίνει αναγκαία μια αλλαγή προσώπου στην τεχνική ηγεσία, με τον Ιταλό προπονητή να παρουσιάζεται ως το φαβορί για τη θέση.

Τέτοιου είδους σενάρια ωστόσο καταρρίφθηκαν από τον ίδιο τον Κόντε, ο οποίος διέψευσε κατηγορηματικά πως βρίσκεται σε επαφές με ομάδες για να επιστρέψει στους πάγκους.

«Εξακολουθώ να ακούω διαρκώς φήμες που με συνδέουν με σημαντικές ομάδες. Αλλά ξαναλέω ότι μοναδική μου επιθυμία αυτή τη στιγμή είναι να συνεχίσω να μην δουλεύω και να απολαύσω την οικογένειά μου» τόνισε χαρακτηριστικά μέσα από story στο Instagram.

Antonio Conte is seemingly DENYING an imminent move to Napoli 👀



“I keep hearing constant rumors that link me to important clubs.



But again I say that for now my only wish is to continue to not work and enjoy my family.” pic.twitter.com/baCkI1lYeV