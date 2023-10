Η Νάπολι άνοιξε επίσημα δίαυλο επικοινωνίας με τον Αντόνιο Κόντε για τη διαδοχή του Ρούντι Γκαρσιά στον πάγκο των πρωταθλητών Ιταλίας.

Αντίστροφα φαίνεται πως κυλάει ο χρόνος για τον Ρούντι Γκαρσιά. Η Νάπολι προβληματίζει στα πρώτα ματς της σεζόν, έχοντας τρεις ήττες και δυο ισοπαλίες σε δέκα ματς της σεζόν και από την 8η αγωνιστική της Serie A βρίσκεται στο -7 από την πρωτοπόρο Μίλαν.

Ο Αντόνιο Κόντε παρουσιαζόταν ως φαβορί και σήμερα έχουμε εξελίξεις. Οι πρωταθλητές Ιταλίας άνοιξαν επίσημο κύκλο συζητήσεις με τον έμπειρο Ιταλό τεχνικό και θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες. Προς το παρόν δεν υπάρχει οριστική απόφαση από τον Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις για την αντικατάσταση του Γκαρσιά και πρέπει να γίνουν σημαντικές συζητήσεις για να προχωρήσει η περίπτωση Κόντε.

🚨🔵 Napoli have formally approached Antonio Conte today. Discussions will follow with direct talks to understand if he can be the right man to replace Rudi Garcia.



No final decision made yet as there are many crucial points to discuss before advancing with Conte. pic.twitter.com/K72Cdyuj1D