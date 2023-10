Λουκάκου: «Δεν υπεκφεύγω, αλλά αν έλεγα πραγματικά πώς πήγε το περασμένο καλοκαίρι, όλοι θα σοκάρονταν!»

Ο Ρομέλου Λουκάκου σπάει τη σιωπή του: Αναλογιζόμενος ένα γεμάτο καλοκαίρι και ένα αβέβαιο μέλλον.

«Κάποιες στιγμές θα μπορούσα να εκραγώ», είπε ο Ρομέλου Λουκάκου προσπαθώντας να περιγράψει το ταραχώδες καλοκαίρι που βίωσε. Ο Βέλγος επιθετικός μετά από ένα φερόμενο φλερτ με τη Γιουβέντους είδε τις διαπραγματεύσεις με την Ίντερ να καταρρέουν. «Αν φοβήθηκα ποτέ ότι τα πράγματα δεν θα πάνε καλά αυτό το καλοκαίρι; Όχι, αρκετοί άνθρωποι γνωρίζουν ποιες ιδιότητες έχω. Απλώς υπάρχουν πολλοί ξένοι που τους άρεσε να μιλούν εκ μέρους μου. Έχουν εμφανιστεί πολλές βλακείες», ανέφερε.

«Οι περισσότεροι στην αίθουσα με ξέρουν. Ξέρετε ότι δεν μου αρέσει να υπεκφεύγω. Θα μιλήσω εγκαίρως, αλλά αν έλεγα πραγματικά πώς πήγαν όλα πέρυσι το καλοκαίρι, όλοι θα σοκάρονταν», πρόσθεσε ο θηριώδης φορ της Ρόμα.

🚨 Lukaku: “I don’t beat around the bush, I’ll speak in time… but if I actually said how last summer went everyone would be shocked!”.



“There were really times where I thought I might explode… 5 years ago, I probably wouldn’t have stood back and done it”. pic.twitter.com/LRyGDxvxyh