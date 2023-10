Μια σύγκριση ανάμεσα στον Γιαγιά Τουρέ και τον Ζαμπό Ανγκισά, ήταν αρκετή για να βγάλει από τα ρούχα του τον Μάριο Μπαλοτέλι!

Ένας Ιταλός streamer... τόλμησε να συγκρίνει τον Γιαγιά Τουρέ με τον Ζαμπό Ανγκισά, προκαλώντας με αυτόν τον τρόπο την οργή του Μάριο Μπαλοτέλι. Ο γνωστός Ιταλός streamer, Νταμιάνο Ερ Φάινα, είχε ανοίξει το live, όπου και φιλοξένησε τον Μάριο Μπαλοτέλι.

Οι δυο τους ξεκίνησαν φυσικά να συζητάνε για διάφορα ποδοσφαιρικά ζητήματα, με τον Φάινα ωστόσο να «τρελαίνει» τον «Μπάλο» με μια προσωπική άποψη που εξέφρασε. Πιο συγκεκριμένα, ο Ιταλός streamer ανέφερε ότι ο Ανγκισά της Νάπολι του θυμίζει τον Γιαγιά Τουρέ.

Ο τρελό-Μάριο δεν έκρυψε τη διαφωνία του, καθώς η σύγκριση αυτή τον έκανε να βγάλει την μπλούζα του. Μάλιστα, ο Ιταλός επιθετικός ρώτησε χαρακτηριστικά τον streamer «Δεν ντρέπεσαι να λες κάτι τέτοιο μπροστά σε τόσο κόσμο;».

Italian streamer @Erfaina1988 compared Zambo Anguissa to Yaya Touré...



Balotelli stood up live on camera, threw his t-shirt then said "aren’t you ashamed to say that in front of people?" 😂🤣 pic.twitter.com/MvqabO1oBG