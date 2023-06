Η Ρόμα ενδιαφέρεται για το ενδεχόμενο να αποκτήσει τον επιθετικό της Παρί Σεν Ζερμέν, Μάουρο Ικάρντι, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στη Γαλατασαράι.

Ο Μάουρο Ικάρντι πραγματοποίησε πολύ καλή σεζόν στην Τουρκία με τη φανέλα της Γαλατά, σκοράροντας 22 τέρματα, ενώ μοίρασε και επτά ασίστ σε 24 παιχνίδια πρωταθλήματος. Η σεζόν του στη γειτονική χώρα δεν πέρασε απαρατήρητη στην Ιταλία, όπως φαίνεται.

Η Corriere della Sera αναφέρει ότι η Ρόμα του Ζοσέ Μουρίνιο ενδιαφέρεται για τον πρώην αστέρα της Ίντερ, με τους Τζιαλορόσι να αναζητούν επιθετικό το καλοκαίρι μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Τάμι Έιμπραχαμ στον τελευταίο αγώνα της σεζόν με τη Σπέτσια.

Ο αθλητικός διευθυντής του συλλόγου Τιάγκο Πίντο συμπαθεί τον Ικάρντι και το αγωνιστικό του προφίλ του και θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί την εξαιρετική σχέση της Ρόμα με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Θυμίζουμε ότι οι Ρωμαίοι απέκτησαν το περασμένο καλοκαίρι τον Τζίνι Βαϊνάλντουμ με τη μορφή δανεισμού από τους Παριζιάνους, γεγονός που υποδηλώνει και πάλι ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών είναι τουλάχιστον καλές.

Σύμφωνα μάλιστα με το TycSports ο ιταλικός σύλλογος έχει καταθέση ήδη πρόταση 8 εκατομμυρίων ευρώ για να αποσπάσει την υπογραφή του.

🚨 AS Roma has submitted an €8m bid to PSG for Mauro Icardi!



The Italian club are in the market for a striker after Tammy Abraham's long-term injury.



(Source: @TyCSports) pic.twitter.com/W9qLtYmCFX