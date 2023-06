Καπνογόνα και ντου... υποβιβασμού για τη Μπρέσια (vid)

Η Μπρέσια δέχθηκε γκολ... υποβιβασμού στο 90'+5΄ από την Κοζέντσα και οι οπαδοί της έκαναν ντου πετώντας καπνογόνα.

Μέχρι το 95ο λεπτό η Μπρέσια κρατούσε την τύχη στα χέρια της, αφού με το 1-0 κόντρα στην Κοζέντσα θα πήγαινε το ματς στην παράταση! Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν, στέλνοντας έτσι τους γηπεδούχους στη Serie C. Ωστόσο, πριν ο διαιτητής σφυρίξει τη λήξη του αγώνα οπαδοί της Μπρέσια έκαναν ντου στον αγωνιστικό χώρο, πέταξαν δεκάδες καπνογόνα και οι παίκτες έτρεξαν στα αποδυτήρια. Το ματς διακόπηγε για αρκετά λεπτά και όταν άρχισε, η Κοζέντσα πανηγύρισε την παραμονή στη Serie B. Θυμίζουμε, πως τρία χρόνια πριν, η Μπρέσια αγωνιζόταν στη Serie A.

#Brescia Ultras take control as their team are effectively condemned to Serie C by a late #Cosenza goal



The players have returned to the dressing room with a minute to play pic.twitter.com/CujTvLW6V0