Viral έγινε ο Μαουρίτσιο Σάρι, με τον Ιταλό τεχνικό να «τραβά» τα βλέμματα επιλέγοντας να ανάψει τσιγάρο για να παρακολουθήσει τους παίκτες του στη Λάτσιο να προπονούνται.

«Κάνω 60 τσιγάρα τη μέρα. Μάλλον είναι πολλά… Κατά τη διάρκεια των αγώνων δεν έχω την επιθυμία να καπνίσω, αλλά αμέσως μετά το τέλος του ματς το έχω πραγματικά ανάγκη», είχε δηλώσει κάποτε ο Μαουρίτσιο Σάρι, μα από ό,τι φαίνεται η απουσία της αδρεναλίνης στις απλές προπονήσεις «ξύπνησε» μέσα του την αγάπη του για το κάπνισμα.

Ο Ιταλός τεχνικός της Λάτσιο, λοιπόν, έκανε μια... ιδιαίτερη εμφάνιση στην τελευταία προπόνηση των Ρωμαίων, επιλέγοντας να ανάψει ένα τσιγάρο την ώρα που παρακολουθούσε τους παίκτες του να τρέχουν.

Maurizio Sarri casually smoking a cigarette in Lazio training ahead of their Europa Conference League clash against AZ Alkmaar.



Classic Sarri 😅



