Οι οπαδοί της Ρόμα χρησιμοποίησαν την εικόνα του Αδόλφου Χίτλερ με τη φανέλα της ομάδας του και γέμισαν την πρωτεύουσας της Ιταλίας το βράδυ πριν τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι οπαδοί των δύο ομάδων της πρωτεύουσας της Ιταλίας χρησιμοποιούν αυτοκόλλητα με ιστορικά πρόσωπα προκαλώντας αγανάκτηση. Το 2017, η Λάτσιο τύπωσε το πρόσωπο της Άννα Φρανκ με τη φανέλα της Ρόμα και τώρα υποστηρικτές των «τζιαλορόσι» γέμισαν την Αιώνια Πόλη με αυτοκόλλητα με την εικόνα του Αδόλφου Χίτλερ.

Σύμφωνα με την «La Republica»: «Ορθογώνια αυτοκόλλητα που έχουν καλύψει διάφορες συνοικίες της Ρώμης τις τελευταίες ώρες. Από την Piazza Vescovio μέχρι ολόκληρη την περιοχή της Τεργέστης, πολλά αυτοκόλλητα έχουν παραμορφώσει τις πινακίδες και τα ρολά των εμπορικών καταστημάτων επίσης στο Talenti, στο Montesacro και στην περιοχή Tufello».

Ο δήμαρχος της πόλης Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι σχολίασε τα αμφιλεγόμενα αυτοκόλλητα στο Twitter: «Τα αυτοκόλλητα που απεικονίζουν τον Χίτλερ με τη φανέλα της Ρόμα που εμφανίστηκαν σήμερα στην πόλη είναι μια πραγματική ντροπή. Μια απαράδεκτη παραμόρφωση πριν από την ημέρα μνήμης. Λάβαμε μέτρα για την άμεση απομάκρυνσή τους. Ντροπή για τους δημιουργούς τους».

Αυτό συνέβη την παραμονή της Ημέρας Μνήμης για τα θύματα του ολοκαυτώματος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Η πρόεδρος της Εβραϊκής Κοινότητας της Ρώμης Ρουθ Ντουρεγκέλο προτίμησε να μην απαντήσει στο πολλοστό επεισόδιο με σαφείς αναφορές στη ναζιστική-φασιστική περίοδο από τους υποστηρικτές της Ρόμα και της Λάτσιο.

Una vera infamia gli adesivi raffiguranti Hitler con la maglia della #Roma apparsi oggi in città, uno sfregio inaccettabile a pochi giorni dalla Giornata della Memoria. Ci siamo attivati per la loro immediata rimozione. Vergogna per gli autori. https://t.co/B4GTVeLZ6O