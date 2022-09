Το τρέιλερ της νέας ταινίας «Αστερίξ και Οβελίξ» κυκλοφόρησε και εμφανίζεται ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ο οποίος θα κάνει το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη, καθώς θα υποδηθεί τον Ρωμαίο «Antivirus».

Έτοιμος για το κινηματογραφικό του ντεμπούτο είναι ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς. Όπως είναι γνωστό εδώ και ένα χρόνο ο Σουηδός σταρ θα παίξει για πρώτη φορά σε ταινία, καθώς βρίσκεται στο καστ του νέου «κεφαλαίου» του franchise «Αστερίξ και Οβελίξ»!

The first images of Zlatan's cameo in the upcoming Asterix and Obelix movie ⚔️ pic.twitter.com/Q6d8PAdDV9