Την πρώτη του προπονητική δουλειά στην Ευρώπη πήρε ο Φάμπιο Καναβάρο, που ανέλαβε την ιταλική Μπενεβέντο της Serie B, όπου αγωνίζεται και ο Ηλίας Κουτσουπιάς.

Ο 49χρονος Ιταλός τεχνικός είναι και επίσημα ο νέος τεχνικός της ιταλικής ομάδας, με την οποία υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα από την Ασία, όπου και ολοκλήρωσε εκείνη του ποδοσφαιριστή.

Πρώττη του ομάδα ήταν και η τελευταία στην οποία αγωνίστηκε ως παίκτης (έπαιξε κι έναν μήνα στην Ινδία και τους Μπένγκαλ Τούσκερς), η Αλ-Αχλί των ΗΑΕ, όπου μετά από δύο χρόνια ως αντιπρόσωπος του κλαμπ και στρατηγικός σύμβουλος έγινε βοηθός προπονητή για περίπου ένα χρόνο (Ιουλ. 2013 - Νοεμβρ. 2014) ως συνεργάτης του Ρουμάνου Κοσμίν Ολάροϊου.

Ακολούθησε η κινεζική Γκουανζού Έβεργκραντ στην οποία έκατσε πρώτη φορά σε πάγκο ως πρώτος προπονητής (2014-2015), η Αλ-Νασρ (2015-2016), αλλά και η κινεζική Τιανγίν Τιανχάι (2016-2017). Μετά επέστρεψε και πάλι στην Γκουανζού Έβεργκραντ με την οποία κατέκτησε τους δύο και μοναδικούς μέχρι στιγμής τίτλους στην καριέρα του στα τέσσερα χρόνια που έμεινε εκεί στην δεύτερη θητεία του, δηλαδή ένα πρωτάθλημα (2019) κι ένα Σούπερ Καπ (2018).

Μάλιστα ενδιάμεσα στην τετραετία αυτή και πιο συγκεκριμένα από τις 10 Μαρτίου του 2019 μέχρι και τις 28 Απριλίου του ίδιου έτους ανέλαβε προσωρινά χρέη προπονητή και στην εθνική Κίνας.

Από τις 28 Σεπτεμβρίου του 2021 που ολόκληρωσε την θητεία του στην Γκουανζού δεν είχε βρει άλλη ομάδα μέχρι σήμερα. Κάπως έτσι η Μπενεβέντο του Ηλία Κουτσουπιά αποτελεί την πρώτη του προπονητική εμπειρία στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, τον πρώτο χρόνο θα βάλει μισό εκατομμύριο ευρώ ενώ τον δεύτερο οι απολαβές του θα διπλασιαστούν.

