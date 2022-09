Το γκολ του Ενζολά στο 72' χάρισε στην Σπέτσια την δεύτερη φετινή της νίκη στην Serie A και πρώτη μετά την πρεμιέρα, ολοκληρώνοντας την ανατροπή κόντρα στην Σαμπντόρια για τους «αετούς». Βασικός και αναντικατάστατος ο Δημήτρης Νικολάου.

34 μέρες μετά την πρώτη (και μοναδική μέχρι σήμερα) νίκη της στο ιταλικό πρωτάθλημα, η Σπέτσια του Δημήτρη Νικολάου θριάμβευσε και πάλι επικρατώντας με 2-1 της Σαμπντόρια παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ.

Το σκορ για τους φιλοξενούμενους Γενοβέζους άνοιξε στο 11' με φανταστικό μακρινό σουτ ο Σαμπίρι, όμως δευτερόλεπτα αργότερα η Σπέτσια απάντησε μετά από όμορφη ανάπτυξη και γύρισμα του Χολμ από δεξιά που ανάγκασε τον Μουρίγιο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, σε μια υπερπροσπάθεια να προλάβει τον επερχόμενο Ενζολά που ήταν έτοιμος να σκοράρει.

Ό,τι δεν κατάφερε στο 12ο λεπτό το έκανε στο 72΄ ο Ανγκολέζος φορ, ξανά μετά από δημιουργία του Χολμ που έκανε την σέντρα από δεξιά. Έτσι, ο Ενζολά πέτυχε το τρίτο του τέρμα στην φετινή Serie A, περισσότερα από όσα είχε όλη την περσινή σεζόν!

3 - M'Bala Nzola has scored more goals (three) in seven #SerieA appearances this season than he did in the whole last campaign in the Italian top-flight (2 in 21 games played). Hasten.#SpeziaSampdoria