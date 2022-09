Γκολ και ασίστ στον Έιμπραχαμ απέναντι στην Έμπολι. Χαμόγελο και πανηγυρισμοί με την... μάσκα του Gladiator. Ο Πάουλο Ντιμπάλα πήρε το ρίσκο το καλοκαίρι και προς το παρόν του βγαίνει σε καλό.

Ο La Joya είναι χαρούμενος στη Ρώμη. Ο Τάμι Έιμπραχαμ του στέλνει τα φιλιά του για τη βοήθεια που του προσφέρει και ο Αργεντινός το έκανε ξανά και στην εξόρμηση με την Έμπολι για να καταφέρει η Ρόμα να βγάλει το βράδυ της Δευτέρας δίχως βαθμολογική απώλεια.

Ο Πάουλο Ντιμπάλα σκόραρε εκτός περιοχής, έκανε και μια ασίστ στον Άγγλο επιθετικό της ομάδας του και κάπως έτσι οι «τζιαλορόσι» ξεπέρασαν τις διαδοχικές ήττες σε πρωτάθλημα και Europa League για να ξαναπάρουν ψυχολογία.

That half volley from Paulo dybala vs empoli is an absolute joke ... pic.twitter.com/AoCnvbCK5D