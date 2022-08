Ο Ρομελού Λουκάκου τραυματίστηκε στον μηρό στην τελευταία προπόνηση της Ίντερ και είναι αμφίβολος τόσο για το μεγάλο ντέρμπι με τη Μίλαν, όσο και για το εντός έδρας ματς με τη Μπάγερν Μονάχου για τους ομίλους του Champions League.

«Πονοκέφαλος» για τον Σιμόνε Ιντζάγκι. Ο Ρομέλου Λουκάκου τραυματίστηκε στην προπόνηση της Ίντερ την Κυριακή (28/8) και έχει αποκομίσει πρόβλημα στον αριστερό του μηρό.

Ο Βέλγος σέντερ φορ θα χάσει δεδομένα το εντός έδρας παιχνίδι της Τρίτης (30/8, 21:45) με την Κρεμονέζε και είναι αμφίβολος τόσο για το ντέρμπι με τη Μίλαν για την τέταρτη αγωνιστική της Serie A (3/9, 19:00), όσο και για το εντός έδρας ματς με τη Μπάγερν Μονάχου για την πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League (7/9, 22:00).

Romelu Lukaku suffered a strain to his left thigh and is a doubt not only for the next couple of Serie A matches, but also Inter's Champions League group stage opener against Bayern [@Gazzetta_it] pic.twitter.com/pVmW2oQrzM