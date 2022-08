Ο Σάμουελ Ουμτιτί αποθεώθηκε στην Ιταλία από τους οπαδούς της Λέτσε και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα της συγκίνησης του.

Ο Σάμουελ Ουμτιτί πέρασε τα ιατρικά στη Λέτσε και ολοκλήρωσε τον δανεισμό του από τη Μπαρτσελόνα. Ο 28χρονος κεντρικός αμυντικός προέρχεται από μια σεζόν που ουσιαστικά ήταν ανενεργός με μόλις μια συμμετοχή με τους Μπλαουγκράνα και βίωσε την απαξίωση από τους οπαδούς και την ομάδα του.

Ο Γάλλος αμυντικός ψάχνει το «restart» στην καριέρα του και η Λέτσε του δίνει την ευκαιρία. Οι οπαδοί των Ιταλών υποδέχτηκαν αποθεωτικά τον Ουμτιτί και ο θηριώδης στόπερ ξέσπασε σε δάκρυα συγκίνησης για την αγάπη που του δείχνει ο κόσμος πριν καν φορέσει τη φανέλα της ομάδας τους.

This is beautiful - Samuel Umtiti (28) cries with happiness as Lecce supporters show him love. For so long, he’s been derided by Barcelona fans & the club for having injuries he couldn’t control after committing to sacrificing his body for World Cup glory. pic.twitter.com/WMPzcwlM2W