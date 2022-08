Ο Ζοσέ Μουρίνιο πριν από την έναρξη του φιλικού της Ρόμα με την Σαχτάρ μπήκε στο γήπεδο μαζί με τον αρχηγό, Λορέντζο Πελεγκρίνι, αποθεώθηκε, όμως έδειχνε στον κόσμο να χειροκροτήσει περισσότερο τους ποδοσφαιριστές του.

Ο Πορτογάλος σε μια σπάνια στιγμή μετριοφροσύνης και ταπεινότητας, δεν ήθελε να γίνει εκείνος που κερδίζει τα εύσημα και την αγάπη των οπαδών της Ρόμα στο «Ολίμπικο», σε ένα μίνι τελετουργικό για την ομάδα που κατέκτησε το πρώτο Europa Conference League.

Πριν από την έναρξη της φιλικής αναμέτρησης με την Σαχτάρ, όπου οι «τζιαλορόσι» έφτασαν στο τελικό 5-0 στο ματς που φυσικά διεξήχθη υπέρ της ειρήνης στην Ουκρανία, ο Μουρίνιο έδειχνε τους ποδοσφαιριστές του, όταν εισέπραξε από τις εξέδρες την αποθέωση μαζί με τον Πελεγκρίνι περπατώντας στον αγωνιστικό χώρο.

Κάτι αντίστοιχο είχε πράξει και στον ευρωπαϊκό τελικό των Τιράνων πριν από μερικούς μήνες, όταν αποχώρησε από το stage της απονομής του τροπαίου με δάκρυα, σε μια στιγμή που ήθελε κι εκείνος να είναι μόνος για να κατανοήσει τα συναισθήματά του, αλλά και με το σκεπτικό ν' αφήσει τους παίκτες του να το χαρούν.

José Mourinho and Lorenzo Pellegrini are presented at the same time at the Olimpico as manager and captain, but José walks into the pitch pointing to the team🙌🏻pic.twitter.com/UVBrO1dTuk