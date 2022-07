Ο Άαρον Ράμσεϊ υπέγραψε κατά λάθος τη «λύση συμβολαίου» του (vid)

Οπαδός της Γιουβέντους έδωσε στον Ουαλό μέσο να υπογράψει τη «λύση του συμβολαίου» και το βίντεο της σκηνής έγινε viral!

Ο Άαρον Ράμσεϊ επέστρεψε στο Τορίνο για να ενταχθεί στην προετοιμασία της Γιουβέντους για τη νέα σεζόν, μετά το τέλος του δανεισμού του στη Ρέιντζερς. Ο Ουαλός φτάνοντας στο προπονητικό των «μπιανκονέρι» αφιέρωσε χρόνο για να υπογράψει αυτόγραφα για τους θαυμαστές του, αλλά ένας οπαδός της ομάδας είχε άλλα σχέδια!

Πιο συγκεκριμένα, είχε γράψει σε ένα τετράδιο το δικό του έγγραφο «τερματισμού συμβολαίου» με τον 31χρονο να μη το προσέχει και να βάζει κανονικά την υπογραφή του. Ο Ράμσεϊ έχει ακόμη ένα χρόνο στο συμβόλαιό του με τη Γιουβέντους, αλλά φαίνεται απίθανο να είναι μέρος των σχεδίων του συλλόγου αυτή τη σεζόν. Το μέλλον του ήταν ήδη αμφίβολο, αλλά με την επιστροφή του Πολ Πογκμπά τα περιθώρια στένεψαν περισσότερο.

Ο Ράμσεϊ υπέγραψε στη Γιουβέντους ως free agent το 2019 μετά τη λήξη του συμβολαίου του στην Άρσεναλ. Έχει αγωνιστεί 70 φορές με τη Γιούβε και έχει πετύχει 6 γκολ. Υπήρξε μέλος της ομάδας που κέρδισε τον τίτλο της Serie A την σεζόν 2019/20 και το Coppa Italia την επόμενη.

Aaron Ramsey’s first day back at Juventus and a fan asks him to sign A4 paper that says ‘Contract Termination’



Man, that’s a violation 😭pic.twitter.com/iDszMSNJNo