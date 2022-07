Ο Πολ Πογκμπά επέστρεψε στο Τορίνο και ο κόσμος της Γιουβέντους του έδειξε πως εκεί τον αγαπούν σε αντίθεση με το κλίμα που επικρατούσε πλέον για εκείνον στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Πογκμπά έξι χρόνια μετά επιστρέφει στην «Γηραιά Κυρία» σε ακόμα ένα come-back στην καριέρα του μετά από εκείνο που είχε κάνει στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Γάλλος χαφ ταξίδεψε την Παρασκευή στην ιταλική πόλη για να ολοκληρώσει την ελεύθερη μεταγραφή του στους «μπιανκονέρι» και ο κόσμος της Γιουβέντους ήταν εκεί για να τον αποθεώσει.

Το όνομά του ακουγόταν ρυθμικά από τους οπαδούς, στους οποίους έκανε μερικά χατήρια και αφιέρωσε λίγα δευτερόλεπτα για φωτογραφίες, ώστε να τους δείξει την ευγνωμοσύνη του.

Paul Pogba with Juventus fans now celebrating the comeback. ⚪️⚫️🤝 #Juventus



“It’s amazing to see you again!”, Paul says. @juventusfc 🎥⤵️ pic.twitter.com/dC0WmxoJws