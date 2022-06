Επανένωση Νεμάνια Μάτιτς και Ζοσέ Μουρίνιο τέσσερα χρόνια μετά τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς ο Σέρβος μέσος συμφώνησε σε όλα με τη Ρόμα και θα μετακομίσει στην αιώνια πόλη.

Μετά από μια οκταετία στα αγγλικά γήπεδα με τις φανέλες των Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Νεμάνια Μάτιτς εγκαταλείπει το Νησί για χάρη της Ιταλίας και της Ρόμα.

Ο Σέρβος χαφ αποχωρεί από τους Κόκκινους Διαβόλους ως ελεύθερος και σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο έχει συμφωνήσει σε όλα με τους Τζιαλορόσι για να συνεχίσει την καριέρα του στους πρωταθλητές του Conference League.

Η μεταγραφή απέχει μια... ανάσα από την επισημοποίησή της και θα σημάνει αυτόματα την τρίτη διαδοχική συνύπαρξη του 33χρονου ανασταλτικού μέσου με τον Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος τον είχε αγοράσει στην Τσέλσι από την Μπενφίκα και τον πήρε μαζί του και στη Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι του 2017.

Έτσι, η Ρόμα προχώρησε στη δεύτερη μεταγραφή της στο φετινό παζάρι, μετά την απόκτηση του Βέλγου κίπερ, Μίλε Σβίλαρ επίσης ως ελεύθερου για back-up του Ρούι Πατρίσιο.

