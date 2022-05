Και ποιος να τους πει τι; Με τόση χαρά και ξεγνοιασιά για την κατάκτηση του Europa Conference League, οι παίκτες της Ρόμα... τρελάθηκαν και πήραν τη Vespa του Μουρίνιο κάνοντας βόλτα στους εσωτερικούς χώρους του προπονητικού κέντρου!

Οι «τζιαλορόσι» είχαν επιστρέψει στη βάση τους από τα ξημερώματα της Πέμπτης, εκεί πήραν μια μικρή γεύση για το μεγάλο πάρτι που ακολούθησε στην αιώνια πόλη αργότερα μέσα στην ημέρα, ωστόσο, οι ... τρέλες συνεχίστηκαν στο προπονητικό κέντρο.

Οι παίκτες της ομάδας κατάφεραν να πάρουν τα κλειδιά της Vespa του Ζοσέ Μουρίνιο και έκοβαν βόλτες στους εσωτερικούς χώρους των εγκαταστάσεων, με τον Τζανιόλο να μη σταματάει να «κατεβάζει» μπύρες!

Λίγο αργότερα, σημειώθηκε και η μεγάλη γιορτή μπροστά στο Κολοσσαίο, με τον special one να γνωρίζει την απόλυτη αποθέωση.

Zaniolo & co. took Mourinho’s Vespa 😂🏍



That’s a death wish 💀



🎥 IG/nicolozaniolo pic.twitter.com/lUGKAIJyr7