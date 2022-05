Ο Γιόζιπ Ίλιτσιτς φαίνεται πως βγαίνει για δεύτερη φορά νικητής απέναντι στο τέρας της κατάθλιψης, αφού επέστρεψε σε αποστολή της Αταλάντα για πρώτη φορά έπειτα από τέσσερις μήνες!

Ο Γιόζιπ Ίλιτσιτς δεν τα παρατά! Νίκησε την πρώτη φορά το τέρας της κατάθλιψης και πλέον φαίνεται πως είναι έτοιμος να το κάνει ξανά. Τη στιγμή που εδώ και περίπου τέσσερις μήνες ο Σλοβένος φορ... αγνοούνταν από την Αταλάντα, δίνοντας τη δεύτερη μεγάλη «μάχη» της ζωής του, μια ενημέρωση του συλλόγου ήταν αρκετή για να σκορπίσει ελπίδα.

Κι αυτό διότι ο έμπειρος επιθετικός βρέθηκε και πάλι στην αποστολή της ομάδας έπειτα από 132 ημέρες ενόψει της τελευταίας αναμέτρησης της σεζόν απέναντι στην Έμπολι (21/5), σημάδι το οποίο δείχνει πως ξεπερνά και πάλι την κατάθλιψη.

Τελευταία φορά που αγωνίστηκε ήταν στις αρχές Ιανουαρίου απέναντι στο εκτός έδρας ματς με την Ουντινέζε, παίρνοντας όμως μόλις έντεκα λεπτά συμμετοχής.

📋 I nostri convocati per l'ultima gara stagionale!



🦾 Here's our squad list for #AtalantaEmpoli!



