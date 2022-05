Σύζυγος Μπουφόν: «Δεν θα σταματήσει αν δεν παίξει στη Serie A με την Πάρμα»

Η σύζυγος του 44χρονου, Τζάνλουιτζι Μπουφόν, Ιλάρια Ντ’ Αμίκο, ξεκαθάρισε πως ο άλλοτε αρχηγός της εθνικής ομάδας της Ιταλίας δεν σκέφτεται να αποσυρθεί αν δεν παίξει στην Serie A με τη φανέλα της Πάρμα.

Τι κι αν έχει κλείσει τα 44 του χρόνια; Ο Τζανλουίτζι Μπουφόν δεν έχει στα άμεσα πλάνα του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Ο άλλοτε αρχηγός της Γιουβέντους και της εθνικής ομάδας της Ιταλίας αγωνίζεται στη Serie B με τη φανέλα της Πάρμα και παρόλο που στην καριέρα του έχει πετύχει ουκ ολίγες διακρίσεις, έχει ακόμα έναν στόχο.

Σύμφωνα με τη σύζυγο του πολύπειρου τερματοφύλακα, Ιλάρια Ντ’ Αμίκο, ο Μπουφόν δεν σκοπεύει να βγάλει τα γάντια του, αν δεν υπερασπιστεί την εστία της Πάρμα σε ματς Serie A. Θυμίζουμε πως φέτος η ομάδα του 44χρονου κίπερ δεν κατάφερε να μπει στα Play Off ανόδου.

«Ο στόχος του είναι να παίξει ξανά στην πρώτη κατηγορία με την Πάρμα. Και όσο δεν το καταφέρνει αυτό, τότε θα τον βλέπουμε στο γήπεδο. Οι εξετάσεις του και τα αποτελέσματά τους είναι εξαιρετικά, είναι απίθανος ακόμα. Αν του πω να σταματήσει, τότε θα κάνω καλό στον αθλητή. Βλέπω ότι έχει πάθος και μου αρέσει αυτό, πριν έχει εκείνον τον τραυματισμό είχε κάνει μία από τις καλύτερες σεζόν στην μεγάλη καριέρα του. Είναι χαρά για εμένα να τον βλέπω ικανοποιημένο και να συνεχίζει να βρίσκεται στο γήπεδο. Ο κόσμος τον αγαπά άπειρα και εκείνος το ανταποδίδει. Είναι κάποιος που… λερώνει τα χέρια του, το έκανε πάντα για την ομάδα του.», ανέφερε μεταξύ άλλων η Ιλάρια Ντ’ Αμίκο.

