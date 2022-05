Ο Μασιμιλιάνο Αλέγκρι φαίνεται πως δεν είναι ευχαριστημένος από την συνεισφορά του Ντούσαν Βλάχοβιτς στην Γιουβέντους, γι' αυτό και θέλησε να του κάνει ιδιαίτερα μαθήματα στο σκοράρισμα.

Η Γιουβέντους έριξε τη μεγάλη μεταγραφική «βόμβα» τον Ιανουάριο, καθώς ένταξε στο ρόστερ της τον πρώτο σκόρερ της Serie A, Ντούσαν Βλάχοβιτς, καταβάλλοντας 70 εκατομμύρια ευρώ στη Φιορεντίνα, όμως το ποσό μπορεί να αυξηθεί κατά δέκα εκατομμύρια μέσω μπόνους, με το 50% των χρημάτων να κρίνεται από την πορεία των «Μπιανκονέρι» στο Champions League.

Εως τώρα ο 22χρονος Σέρβος στράικερ μετράει επτά τέρματα σε 17 αναμετρήσεις, έχοντας παράλληλα και δύο ασίστ. Ωστόσο στις τελευταίες δύο αγωνιστικές του πρωταθλήματος, ο Βλάχοβιτς έχει μείνει μακριά από τα δίχτυα. Κάτι που δεν έχει αρέσει καθόλου στον προπονητή του, Μασιμιλιάνο Αλέγκρι.

Ο Ιταλός τεχνικός μετά το τέλος της προπόνησης έκατσε με τον Ντούσαν Βλάχοβιτς και θέλησε να του κάνει ιδιαίτερα μαθήματα προκειμένου να τον βοηθήσει στο σκοράρισμα.

Allegri stops Vlahovic after a missed shot and tells him "Let me show you how to shoot."



The coach stayed with the Serbian after the training for a short shooting session against Pinsoglio. ⚽🧤pic.twitter.com/9tnnTBk1ym