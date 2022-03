Ο εκφωνητής του γηπέδου φώναζε «Τάμι» και το «Έιμπραχαμ» ταξίδευε από την μία άκρη του Ολίμπικο στην άλλη, ο Άγγλος φορ είχε μόλις σκοράρει το 22ο τέρμα του για τη Ρόμα ξεπερνώντας τους Μοντέλα και Μπατιστούτα, σ' ένα ταξίδι που το μόνο σίγουρο κέρδος ήταν ο ήλιος.

«Θέλεις να απολαύσεις λίγο ήλιο ή να παραμείνεις στη βροχή;» ακούστηκε να ρωτά ο Ζοσέ Μουρίνιο στην άλλη πλευρά της γραμμής του τηλεφώνου. Ο Έιμπραχαμ γέλασε. Δεν το σκέφτηκε και πολύ σοβαρά σε πρώτη φάση. Ήθελε να παραμείνει στην Premier League. Στην Τσέλσι. Γύρω από το Λονδίνο. Κάπου στην Αγγλία. Πίσω εξάλλου από εκείνη την... special one ερώτηση που του έθεσε ο Πορτογάλος κόουτς, κρυβόταν μία μεγάλη απόφαση για τον 24χρονο.

Είχε ζήσει μια ζωή στο Ηνωμένο Βασίλειο και του παρουσιαζόταν μία ευκαιρία να εγκαταλείψει μεν την οικειότητα της Αγγλίας, τη ζώνη ασφαλείας του, το πρωτάθλημα που του έδωσε την ευκαιρία να χριστεί διεθνής, για μια πρόκληση που θα μπορούσε είτε να βάλει το όνομά του στους πηχυαίους τίτλους των ειδήσεων ή να τον «εξαφανίσει» στη μετριότητα.

Είχε σκοράρει 30 γκολ (+12 ασίστ) στις δυο του σεζόν με την Τσέλσι όμως ο Τόμας Τούχελ δεν τον εμπιστευόταν. Στη Ρόμα είχε μπροστά του κενή τη φανέλα με το «9». Την ευκαιρία δηλαδή να γίνει ο βασικός στράικερ των τζιαλορόσι μετά το φευγιό του Εντίν Τζέκο. Είχε βέβαια και την επακόλουθη πίεση που συνοδεύουν τέτοιου είδους προκλήσεις. Τα 40 εκατομμύρια λίρες που καταβλήθηκαν από τους Ρωμαίους στην Τσέλσι, ήταν το υψηλότερο ποσό που δαπανήθηκε από οποιαδήποτε ομάδα της Serie A πέρυσι το καλοκαίρι. Το «challenge accepted» του Έιμπραχμ τού άνοιξε έναν δρόμο χωρίς συγκεκριμένο προορισμό. Και μόνη σίγουρη ανταμοιβή... τον ήλιο.

Το πλήρες όνομά του μοιάζει περισσότερο με γλωσσοδέτη. Κέβιν Ογκανετέγκα Ταμαραέμπι Μπακούμο Έιμπραχαμ -ντάξει ας κρατήσουμε το Τάμι- και γεννήθηκε τη δεύτερη μέρα του Οκτώβρη του 1997 στο Κάμπεργουελ, μια πολυπολιτισμική γειτονιά του Λονδίνου, όπου κανείς συναντά βικτοριανές παμπ, δίπλες σε Μεσογειακές ταβέρνες και κινέζικα μαγαζιά. Σε εκείνο το σημείο του χάρτη έψαξαν οι γονείς του ένα καλύτερο μέλλον, μεταναστεύοντας από τη Μπαγιέλσα πολιτεία στα νότια της Νιγηρίας. Μπορεί το ποδόσφαιρο να μπήκε από νωρίς στην καθημερινότητά του - εντάχθηκε στην ακαδημία Κ8 της Τσέλσι- όμως το πρώτο πεδίο που αγάπησε ήταν το θέατρο. Ναι, ναι ήταν drama boy και ως πιτσιρικάς στο σχολείο

λάτρευε τα μαθήματα υποκριτικής.

Σνόμπαρε την Άρσεναλ που επίσης διεκδίκησε την υπογραφή του όταν ήταν μπόμπιρας για χάρη του Ντιντιέ Ντρογκμπά και μπορεί κανείς να φανταστεί την χαρά του όταν την πρώτη ημέρα που πήγε στην προπόνηση έπεσε πάνω του. Ήταν περίπου 8 ετών όταν στον δρόμο για το προπονητικό της Τσέλσι, τον συνάντησε. Ο Ιβοριανός στράικερ προσφέρθηκε να τον πάει μέχρι την Ακαδημία. Βγαίνοντας από το αμάξι, ο μικρός Τάμι αναζήτησε κάποιον από τους συμπαίκτες του. Μόνο για να του πει: Ε δες! Αυτός ήταν ο Ντρογκμπά. Αλλά προς λύπη του, δεν ήταν κανείς εκεί εκείνη την ώρα.

Ο Τάμι ήταν μέλος της μικρής ομάδας των μπλε που κατέγραψε ένα θριαμβευτικό back to back στο UEFA Youth League και στο FA Youth Cup το 2015 και το 2016. Εκείνες τις σεζόν (2014/15 και 2015/16) ο Έιμπραχ σκόραρε 74 τέρματα σε 98 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Ο Γκους Χίντινγκ τον κάλεσε στο τέλος τη σεζόν 15/16 να προπονηθεί με την ομάδα ανδρών αλλά όλοι ήξεραν ότι πριν γίνει κανονικό στέλεχος της πρώτης ομάδας είχε ανάγκη από παιχνίδια στα πόδια του. Έτσι ξεκίνησε το ταξίδι των δανεισμών, στην Μπρίστολ, την Σουόνσι και την Άστον Βίλα, πριν την ιερή επιστροφή στην πρώτη ομάδα των «Μπλε» και την πρόταση από τη Ρόμα.

Στην «Αιώνια Πόλη» ο Τάμι μοίρασε δύο ασίστ στο ντεμπούτο του κόντρα στη Φιορεντίνα, σκόραρε απέναντι στη Σαλερνιτάνα και την Ουντινέζε αλλά στη συνέχεια διένυσε μια στείρα περίοδο που έφερε μαζί της γκρίνια και αμφισβήτηση. Ο πολύς Ζοσέ Μουρίνιο ωστόσο δεν έπαψε να τον στηρίζει.

Το αποτέλεσμα;

Τα δύο τέρματα κόντρα στην Λάτσιο το βράδυ της Κυριακής (20/03) ανέβασαν τον συνολικό αριθμό των γκολ του στα 23. Κανείς άλλος δεν έχει πετύχει περισσότερα για τη Ρόμα στην παρθενική του σεζόν με την τζιαλορόσα φανέλα. Ο Γκαμπριέλ Μπατιστούτα και ο Βιντσέντζο Μοντέλα είχαν από 21 στην πρώτη τους σεζόν στο κλαμπ. Και να σημειωθεί εδώ ότι απομένουν ακόμα άλλες οκτώ αγωνιστικές.

Το δικό του τέρμα κόντρα στην Φίτεσε έδωσε στη Ρόμα την πρόκριση στα προημιτελικά του Europa Conference League, ενώ χάρις σε δικό του γκολ η Ρόμα επικράτησε και της Αταλάντα με την οποία μάχεται για μια από τις ευρωπαϊκές θέσεις της επόμενης σεζόν. Του έλειπε ένα απέναντι στη Λάτσιο. Στο ντέρμπι της πρωτεύουσας. Βλέπετε η πρώτη μάχη των δύο ομάδων είχε ολοκληρωθεί με τον Μαουρίτσιο Σάρι θριαμβευτή.

Λίγες ημέρες πριν την σέντρα στο ντέρμπι του δεύτερου γύρου στο «Ολίμπικο», συγκεκριμένα μετά τη νίκη επί της Φίτεσε, ο Μουρίνιο φοβόταν πως το timing δεν είναι καλό για το σύνολό του: «είμαι χαρούμενος που τα καταφέραμε αλλά λιγότερο χαρούμενος που είχαμε παίκτες στον αγωνιστικό χώρο που θα πρέπει να είναι και στον αγώνα απέναντι στη Λάτσιο οι οποίοι καπνίζουν στο σπίτι τους τσιγάρα με τον Σάρι». Με τον Ιταλό να απαντά έξυπνα στον Πορτογάλο πως έχει κόψει το κάπνισμα!

Δεν είχε όμως το ίδιο έξυπνες απαντήσεις όταν ο Έιμπραχαμ έβαλε τη Ρόμα σε θέση οδηγού πριν καν συμπληρωθεί ένα λεπτό αγώνα. Ο Άγγλος άνοιξε το σκορ με το πιο γρήγορο τέρμα που έχει επιτευχθεί σε ντέρμπι της Serie A. 56 δευτερόλεπτα μετά την σέντρα. Με αυτό το γκολ έγινε ο κορυφαίος Άγγλος σκόρερ αυτή τη σεζόν (14) στις πέντε κορυφαίες λίγκες της Ευρώπης. 21 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα αργότερα, «έγραψε» και το 2-0 φτάνοντας τα εννιά γκολ στη Serie A μέσα στο 2022, τα περισσότερα δηλαδή που έχει σημειώσει κανείς από την αρχή του έτους στα Big-5 πρωταθλήματα, πίσω μόνο από τον Λεβαντόφσκι που έχει 12. Ενώ ισοφάρισε τα 15 γκολ που έχει στη σεζόν ο Κιλιάν Μπαπέ.

